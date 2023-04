Arkadiusz Milik zmarnował rzut karny w spotkaniu z Bologną. Jego strzał bardzo pewnie obronił Łukasz Skorupski. Dla Milika to pierwsza niewykorzystana jedenastka od ponad roku.

Do tej sytuacji doszło w 31. minucie. Milik wcześniej wywalczył rzut karny i chciał go zamienić na bramkę. Próbował ośmieszyć Skorupskiego nonszalanckim strzałem. Uderzył jednak fatalnie po ziemi w środek bramki. Piłkę bardzo pewnie złapał Skorupski.

Reprezentant Polski po raz pierwszy jako piłkarz Juventusu podszedł do rzutu karnego. Ostatni raz wykonywał go w barwach Olympique Marsylia. Było to w marcu 2022 roku i w starciu przeciwko Nicei wykorzystał jedenastkę. Poprzednią zmarnował z kolei w listopadzie 2021 roku w spotkaniu Ligi Europy z Galatasaray Stambuł.

W 61. minucie Milik strzelił gola na 1:1. Takim wynikiem zakończył się mecz Bologna FC - Juventus Turyn.

PSZ, Polsat Sport