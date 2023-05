Gala KING FIGHT NIGHT już 19 maja w Przecławiu

To będzie prawdziwe święto sportów walki. Przecław przyjmie w swoje 13 wieczne progi zawodników na poziomie mistrzowskim oraz tych, którzy mają mistrzowskie aspiracje.

ZOBACZ TAKŻE: Polski Związek Judo oburzony decyzją o dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do MŚ. "To bardzo zła decyzja"

Prawdziwą furorę robią ostatnio pojedynki w tak zwanym cage boxingu. Zawodnicy w klatce biją się na rozszerzonych zasadach boksu, w małych rękawicach. W Przecławiu organizatorzy wrócą do najlepszych tradycji legendarnej federacji Pride, dla której bił się m. in. dwukrotny, złoty medalista olimpijski Paweł Nastula. Walki odbywać się będą w klasycznym, białym ringu ustawionym na scenie sali koncertowo - teatralnej. I właśnie w cage boxingu, w małych rękawicach, promotor i zawodnik znany m. in. pokazywanej na antenie Polsatu gali FFF Filip Bątkowski zmierzy się z wychowankiem klubu BKS Olimp Szczecin Arturem Gierczakiem, który był wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski, a w boksie olimpijskim stoczył 150 walk. W pojedynku boksu zawodowego zobaczymy też bohatera dwóch gal Polsat Boxing Promotion, urodzonego w Wałczu, brązowego medalistę Młodzieżowych Mistrzostw Polski Arkadiusza Zająca. Pojedynki zawodowców poprzedzą najlepsi zawodnicy boksu olimpijskiego ze wspomnianego klubu BKS Olimp Szczecin.



- Mamy swój wspaniały jubileusz - mówi Tomasz Król, były pięściarz, a dziś trener i promotor. - BKS Olimp Szczecin został założony w 2003 roku przez mojego ojca Edwarda Króla, który pełni funkcje trenera oraz prezesa klubu. Jest to klub rodzinny i w tym roku świętujemy 20-lecie. Wychowaliśmy wielu Mistrzów Polski oraz brązowego medalistę Mistrzostw Europy. Kolejnym pomysłem było żeby zawodnicy amatorscy mogli wiązać przyszłość z boksem zawodowym. Dlatego powstało King Promotion. Jest to trudna praca, ale daje ogromną satysfakcję. Ciężko połączyć funkcję promotora z trenerem boksu, ale robię to z myślą o młodych - kończy Tomasz Król.



Boks olimpijski i boks zawodowy, a to dopiero początek tego co czeka nas 19 maja w Przecławiu. W walce wieczoru, w formule MMA wystąpi najlepszy Polski zawodnik wagi muszej Dawid Romański, który jest niepokonany w zawodowym boksie oraz kickboxingu. Jego rywalem będzie pochodzący z Charkowa Ukrainiec Yaroslav Chokobok Pojedynek odbędzie się na dystansie 3 rund.



W formule MMA zobaczymy także walkę największego talentu młodego pokolenia, zaledwie osiemnastoletniego Filipa Kamysza, który zmierzy się z niepokonanym Kacprem Sarbakiem. Kamysz z bardzo dobrej strony pokazał się na ostatniej gali Revolta w Tczewie.



Gorąco będzie w formule K-1, w małych rękawicach. Wicemistrz Świata w tej forule, niepokonany w czterech występach, pochodzący ze Lwowa Ukrainiec Bohdan Danilko zmierzy się z niezwyciężonym w 6 pojedynkach, sześciokrotnym Mistrzem Polski Maciejem Błażewiczem. Czyjeś zero będzie musiało zniknąć z bilansu co zapowiada ogromne emocje. Ten pojedynek może skraść show podczas KING FIGHT NIGHT 19 maja w Przecławiu.



A ponieważ to przede wszystkim święto i okrągły jubileusz BKSu Olimp Szczecin warto wymienić wszystkich zawodników, którzy z dumą będą reprezentować swój klub 19 maja.

1. Vito Wieczorek 40 kg., 14 lat bardzo utalentowany zawodnik, który w tym roku dopiero jedzie na pierwsze Mistrzostwa Polski.

2. Gracjan Pinkowski 52kg., brązowy medalista Mistrzostw Polski

3. Michał Tworzydło 15 lat, 200cm, 102 kg. Trenuje półtora roku. Jest brązowym medalistą Pucharu Polski.

4. Dawid Owsianko 16 lat, 71kg. Wicemistrz Pucharu Polski.

5. Dawid Cyprian 19 lat. Najbardziej doświadczony zawodnik, który stoczy bój z wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski Aleksem Kramarzem.

W boksie zawodowym w Przecławiu wystąpią:

1. Paweł Zagórski. Wychowanek BKSu Olimp. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, uczestnik mistrzostw Europy młodzików. 75 walk w boksie Olimpijskim.

2. Radosław Gorzelak, szczecinianin trenujący w Jura Boxing Team.

Informacja Prasowa