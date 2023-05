Kosta Runjaić zażartował z Josue! Zabawna sytuacja przed finałem Fortuna Pucharu Polski (WIDEO)

Legia Warszawa ostatni raz wygrała Puchar Polski w 2018 roku, kiedy w finale pokonała 2:1 Arkę Gdynia. Jednym z piłkarzy, który może poprowadzić warszawian do tegorocznego triumfu jest Josue. Jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Ma kontrakt z Legią do końca tego sezonu. Portugalczyk przyznał, że wynik meczu finałowego nie będzie miał wpływu na jego dalsze losy.

ZOBACZ TAKŻE: Carlitos wprost o Fortuna Pucharze Polski i swojej kontuzji. "Przez ponad 20 minut grałem ze złamaną ręką"

- Jeżeli jutro wygramy, to będę szczęśliwy, jeżeli przegramy, będę wściekły. Nie będzie to jednak miało żadnego wpływu na podjęcie mojej decyzji dotyczącej pozostania, bądź też odejścia z Legii. Tę decyzję podejmę wspólnie z rodziną i żadne inne czynniki nie będą odgrywały roli. Ja sobie tymi rzeczami głowy nie zaprzątam - stwierdził.

Trener Legii Warszawa Kosta Runjaić pozwolił sobie podczas konferencji na żart w kierunku swojego podopiecznego.

- Mam nadzieję, że wygramy. Bo kiedy Josue jest wściekły to jest bardzo niefrasobliwy i trudny do ogarnięcia zawodnik - zażartował szkoleniowiec warszawian.

Na spotkaniu z dziennikarzami obecny był również Bartosz Kapustka. 14-krotny reprezentant Polski, który w barwach narodowych zdobył dwa gole na PGE Narodowym, jest w pełni skupiony na finale i nie zaprząta sobie głowy m.in. ewentualnym powołaniem do reprezentacji.

- Mam dobre wspomnienia z tym stadionem. To jest Legia Warszawa, więc nie skupiam się, czy to spotkanie będzie miało jakiś inny wymiar poza tym, czy wygramy, czy przegramy walkę o puchar. Finał to jest jedyna rzecz, o której myślę. Reprezentacja to odległy plan - przyznał.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Początek transmisji przedmeczowego studia o godzinie 14:00 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Transmisja finału Fortuna Pucharu Polski od godziny 15:50 w Polsacie, Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

PSZ, Polsat Sport