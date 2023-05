"Najseksowniejsza piłkarka świata" miała problem w klubie nocnym. Pomógł gwiazdor Manchesteru United

Szwajcarka, Alisha Lehmann, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych piłkarek na świecie. 24-latka na co dzień reprezentuje barwy Aston Villi, a jej profil na Instagramie śledzi 13 milionów użytkowników. Napastniczkę swego czasu okrzyknięto "najseksowniejszą piłkarką świata", choć sama nie jest zadowolona z tej łatki.

- Wiele osób widzi tylko stronę pozasportową, a nie to, jak gram w piłkę nożną. Czasami jestem bardzo rozczarowana, ponieważ każdego dnia ciężko pracuje na moje wyniki - przyznała Lehmann w rozmowie z "The Times". Reprezentantka Szwajcarii dodała wówczas, że media społecznościowe nie są jej priorytetem i przede wszystkim skupia się na swojej karierze.

Zawodniczka w przeszłości spotykała się m.in. z graczem męskiej drużyny Aston Villi, Douglasem Luizem, jednak od pewnego czasu jest szczęśliwą singielką. Mimo wszystko wielbiciele piłkarki liczą na to, że uda im się podbić jej serce. Jak informuje "The Sun" Lehmann wybrała się ostatnio do klubu nocnego, gdzie była zaczepiana przez grupę natarczywych mężczyzn, których wyraźnie poruszyła obecność kobiety.

Szwajcarka nie mogła poradzić sobie z podrywaczami, jednak nieoczekiwanie w tej krępującej sytuacji pomógł jej Marcus Rashford. Gwiazdor Manchesteru United w tym samym czasie bawił się w lokalu, a gdy tylko spostrzegł zawodniczkę "The Villans" ruszył jej na ratunek, po czym zaprosił do wynajętej przez niego loży VIP.

- Zaprosił ją i jej przyjaciół, aby dołączyli do nich. To było ich pierwsze spotkanie, ale Rashford od razu ją poznał. Zamienili kilka słów, podziękowała mu za pomoc i kontynuowali imprezę w swoich grupach znajomych - powiedziało cytowane przez "The Sun" źródło.

HS/Polsat Sport