Trwa świetna passa Legii! Kolejne wysokie zwycięstwo w Lidze Konferencji!

Czwarty mecz, czwarte zwycięstwo i czwarte czyste konto! To bilans Legii Warszawa w Lidze Konferencji UEFA. Tym razem podopieczni Goncalo Feio pokonali na wyjeździe Omonię Nikozja 3:0. To milowy krok w stronę bezpośredniego awansu do 1/8 finału tych rozgrywek.