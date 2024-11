Tabela Ligi Konferencji. Jak idzie Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok?

Legia w europejskich pucharach w tym sezonie imponuje - w kwalifikacjach pięć zwycięstw i remis, a w fazie ligowej kroczy od wygranej do wygranej i nie straciła jeszcze bramki.

W czwartek na Cyprze piłkarze trenera Goncalo Feio umiejętnie wypunktowali gospodarzy, z grającym w ataku przez godzinę Mariuszem Stępińskim. Japończyk Ryoya Morishita w 17. minucie zapewnił gościom prowadzenie. W 77. min gola zdobył 17-letni Mateusz Szczepaniak, który pokonał bramkarza Omonii strzałem głową chwilę po wejściu na boisku, a wynik ustalił trafieniem samobójczym Andronikos Kakoullis.

Legioniści z 12 punktami i bilansem bramek 11-0 zajmują drugie miejsce w łącznej tabeli, ustępując jedynie Chelsea (bramki: 18-3). Angielska drużyna, uchodząca za głównego faworyta rozgrywek, pokonała w 4. kolejce na własnym terenie niemieckiego debiutanta - Heidenheim 2:0. Gole w drugiej połowie zdobyli Francuz Christopher Nkunku i Ukrainiec Mychajło Mudryk.

Cztery pozostałe drużyny, które przed tą kolejką miały komplet punktów, w czwartek poniosły pierwsze straty.

Wśród nich Jagiellonia, która zremisowała na wyjeździe ze słoweńskim NK Celje 3:3.

Mistrz Polski przegrywał od siódmej minuty po golu Davida Zeca. Afimico Pululu nie wykorzystał rzutu karnego w 34. min, ale jego dobitka była skuteczna i zrobiło się 1:1. Pochodzący z Angoli zawodnik ma już w dorobku pięć trafień i otwiera klasyfikację strzelców wspólnie z Nkunku.

Gospodarze odzyskali prowadzenie na początku drugiej połowy po bramce Hiszpana Juanjo Nieto. Jego rodak Jesus Imaz w 70. min strzelił na 2:2, a następnie asystował przy trafieniu Norwega Kristoffera Hansena. Białostoczanie nie cieszyli się długo z prowadzenia, bo w 80. min hiszpański obrońca Adrian Dieguez skierował piłkę do własnej bramki.

Mimo pierwszej straty punktów trener Adrian Siemieniec chwalił swój zespół nie tylko za występ w Słowenii, ale całą pucharową kampanię.

"Cieszymy się z tego punktu i doceniamy to, że zdobyliśmy już 10 +oczek+ w Lidze Konferencji jako debiutant. Chcemy wywalczyć jak najwięcej w ostatnich spotkaniach" - powiedział i dodał, że "cel minimum, czyli grę na wiosnę w europejskich pucharach, prawdopodobnie już Jagiellonia osiągnęła".

Poza nią po 10 punktów zgromadziły Rapid Wiedeń (1:1 z Shamrock Rovers) i portugalska Vitoria Guimaraes (1:1 w Astanie).

W fazie ligowej, która zakończy się 19 grudnia, każda z 36 drużyn rozegra po sześć spotkań - trzy u siebie i trzy na wyjeździe. Wszystkie zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Zespoły z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe odpadną z rywalizacji.

Legię czekają jeszcze starcia ze szwajcarskim FC Lugano przed własną publicznością i z Djurgardens IF w Sztokholmie, a zespół z Białegostoku zagra kolejno z FK Mlada Boleslav w Czechach i słoweńską Olimpiją Lublana na swoim obiekcie.

Finał tej edycji LK zaplanowano na 28 maja 2025 we Wrocławiu.

Tabela Ligi Konferencji (rozegrane mecze, zwycięstwa-remisy-porażki, bramki zdobyte-bramki stracone, punkty)

1. Chelsea FC 4, 4-0-0, 18-3, 12

2. Legia Warszawa 4, 4-0-0, 11-0, 12

3. Jagiellonia Białystok 4, 3-1-0, 10-4, 10

4. Rapid Wiedeń 4, 3-1-0, 7-2, 10

5. Vitoria Guimaraes 4, 3-1-0, 8-4, 10

6. AC Fiorentina 4, 3-0-1, 10-6, 9

7. Olimpija Lublana 4, 3-0-1, 6-2, 9

8. FC Lugano 4, 3-0-1, 7-4, 9

9. FC Heidenheim 4, 3-0-1, 5-3, 9

10. Shamrock Rovers 4, 2-2-0, 8-4, 8

11. Cercle Brugge 4, 2-1-1, 9-5, 7

12. Djurgardens IF 4, 2-1-1, 6-5, 7

13. APOEL Nikozja 4, 2-1-1, 4-3, 7

14. Vikingur Reykjavik 4, 2-1-1, 5-5, 7

15. Borac Banja Luka 4, 2-1-1, 4-4, 7

16. Pafos FC 4, 2-0-2, 7-5, 6

17. Heart of Midlothian 4, 2-0-2, 4-5, 6

18. KAA Gent 4, 2-0-2, 5-7, 6

19. FC Kopenhaga 4, 1-2-1, 6-6, 5

20. NK Celje 4, 1-1-2,10-9, 4

21. TSC Backa Topola 4, 1-1-2,6-7, 4

22. Betis Sewilla 4, 1-1-2,4-5, 4

23. FK Astana 4, 1-1-2,2-4,4

24. Panathinaikos Ateny 4, 1-1-2,4-7, 4

25. FC St. Gallen 4, 1-1-2, 8-13. 4

26. FC Noah 4, 1-1-2, 2-9, 4

27. Molde FK 4, 1-0-3, 4-6, 3

28. Omonia Nikozja 4, 1-0-3, 4-6, 3

29. The New Saints 4, 1-0-3, 3-5, 3

30. FK Mlada Boleslav 4, 1-0-3,3-6, 3

31. HJK Helsinki 4, 1-0-3,1-6, 3

32. LASK Linz 4, 0-2-2, 3-6, 2

33. Istanbul Basaksehir 4, 0-2-2, 5-10, 2

34. FC Petrocub-Hincesti 4, 0-1-3, 2-10, 1

35. Dynamo Mińsk 4, 0-0-4, 2-9, 0

36. Larne FC 4, 0-0-4, 2-10, 0

