Za nami kolejna odsłona Met Gali. To wydarzenie, które zawsze przykuwa uwagę całego świata. Każdego roku na schodach prowadzących do Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku pojawiają się największe gwiazdy różnych dziedzin życia.

W tym roku na czerwonym dywanie nie zabrakło Sereny Williams. Legenda tenisa pojawiła się na Met Gali w towarzystwie swojego partnera - Alexisa Ohaniana. Amerykanka ogłosiła również, że jest w ciąży.

"Anna Wintour zaprosiła naszą trójkę na Met Galę" - napisała na swoim profilu na Instagramie Williams.

Już po chwili pod postem legendarnej tenisistki zaczęły pojawiać się komentarze z gratulacjami. Na sytuację zareagowały takie osoby jak Caroline Woźniacki, Michael B. Jordan oraz... Iga Świątek. Liderka rankingu WTA zamieściła pod postem krótki komentarz.

"Gratulacje" - napisała polska tenisistka.

Zaznaczmy, że Serena jest już mamą małej Alexis Olympii Ohanian. Dziewczynka przyszła na świat we wrześniu 2017 roku.

AA, Polsat Sport