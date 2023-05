Wielka muzyczna gwiazda chce przejąć klub NHL

Portal "The Athletic" poinformował, że Snoop Dogg jest zainteresowany przejęciem hokejowego klubu Ottawa Senators, grającego w lidze NHL. Amerykański raper jest kolejnym celebrytą, który wchodzi w świat sportu.

Poprzedni właściciel Senators Eugene Melnyk po walce z chorobą zmarł 28 marca 2022 roku w wieku 62 lat. Przed śmiercią powiedział, że powierzy stery klubu swoim córkom Annie i Olivii.

W listopadzie zeszłego roku ogłoszono, że klub jest wystawiony na sprzedaż. Zastępca komisarza NHL Bill Daley szacuje, że nowi właściciele Ottawa Senators będą musieli wyłożyć od 800 milionów do miliarda dolarów. Oferty mogą być składane do 15 maja.

Snoop Dogg dołączył do grupy kierowanej przez przedsiębiorcę z Los Angeles Neko Sparksa. Według źródeł "The Athletic" artysta zastanawia się, w jaki sposób mógłby rozwinąć markę Senators, jeśli przejęcie klubu się powiedzie. Zależy mu na tym, aby popularyzować hokej we wszystkich grupach społecznych w Ottawie i okolicach.

- Z pasją stara się uczynić tę grę przystępną cenowo dla mniejszości i dzieci z obszarów o niskich dochodach, które w przeszłości nie mogły grać w hokeja. Chce być zorientowany na lokalną społeczność – stwierdził człowiek z otoczenia Snoop Dogga.

Raper nie jest jedyną gwiazdą zainteresowaną zakupem "Senatorów". Kanadyjski aktor Ryan Reynolds i grupa Remington przygotowują ofertę o wartości ponad miliarda dolarów na zakup klubu wraz z halą Canadian Tire Centre.

Snoop Dogg jest rozpoznawalny na całym świecie. Łącznie ma łącznie ponad 100 milionów obserwujących na Instagramie i Twitterze. Realizował się też w aktorstwie. Zagrał m.in. w filmie "Dzień próby" z Denzelem Washingtonem. Jest właścicielem wytwórni Death Row Records, która wydała jego debiutancki album w 1993 roku.

W latach 90. XX wieku udziały w Ottawa Senators nabył urodzony w tym mieście słynny piosenkarz Paul Anka, wykonawca takich przebojów jak "Diana" czy „Put Your Head on My Shoulder”.

KP, PAP