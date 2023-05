Euroliga: Żalgiris Kowno - FC Barcelona. Transmisja TV i stream online

Żalgiris Kowno - FC Barcelona to środowy mecz Euroligi. Kto okaże się lepszy? Transmisja spotkania Żalgiris Kowno - FC Barcelona w Polsacie Sport Fight, na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.

W ćwierćfinałowej rywalizacji do trzech zwycięstw 2:0 prowadzi FC Barcelona. Jeśli "Duma Katalonii" ponownie pokona Żalgiris Kowno, tym razem na wyjeździe, przypieczętuje awans do Final Four Euroligi.

Barcelona wygrała u siebie 91:69 oraz 98:81.

Polsat Sport