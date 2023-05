Florida Panthers kontynuują zwycięską passę w NHL

Florida Panthers po niespodziewanym wyeliminowaniu Boston Bruins w pierwszej rundzie play off ligi NHL kontynuują zwycięską passę. We wtorek w pierwszym meczu ćwierćfinału pokonali na wyjeździe Toronto Maple Leafs 4:2.

Zespół z Florydy objął prowadzenie po golu Nicka Cousinsa w pierwszej tercji, natomiast strzał Sama Bennetta powiększył przewagę na 2:0. Maple Leafs zdołali wyrównać dzięki trafieniom Matthew Kniesa i Michaela Buntinga, jednak później krążek w siatce umieścili Carter Verhaeghe oraz Brandon Montour i to Panthers cieszyli się ze zwycięstwa.

- W ich składzie są gracze z naprawdę wysokiej klasy umiejętnościami, którzy mogą wykonać wiele zagrań w naprawdę szybkim tempie. Gwałtownie zaatakowali bramkę. Myślę, że to wydarzyło się w tym meczu nieco szybciej niż w poprzedniej rundzie. To nas zaskoczyło, ale myślę, że chłopcy dostosują się do tego - ocenił po spotkaniu trener Maple Leafs Sheldon Keefe.

Drugie starcie odbędzie się w czwartek również w Toronto.

Ciekawie było w Dallas, gdzie Seattle Kraken wygrali z gospodarzami 5:4 po dogrywce. Przyjezdni po pierwszej tercji prowadzili 4:2 za sprawą goli Jadena Schwartza, Justina Schultza, Olivera Bjorkstranda oraz Jordana Eberle'a. Stars wyrównali w trzeciej tercji, jednak cztery trafienia Joe Pavelskiego nie wystarczyły, by zatrzymać Kraken. W dogrywce zwycięstwo ekipie z Seattle dał Yanni Gourde.

38-letni Pavelski został we wtorek najstarszym hokeistą w historii NHL, który zdobył cztery lub więcej goli w jednym meczu. Drugi mecz odbędzie się w czwartek w Dallas.

MS, PAP