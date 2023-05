- Kolejna odsłona tej rywalizacji nie będzie nudna dla kibiców - uważa prezes kędzierzyńskiego klubu Piotr Szpaczek.

Pod koniec października 2022 r. zespół Jastrzębskiego Węgla, wygrywając w Lublinie z ZAKSĄ 3:2, zdobył Superpuchar Polski, powtarzając sukces z 2021 r. Z kolei w lutym kędzierzyńscy siatkarze po raz dziesiąty w historii zdobyli Puchar Polski. W finałowym meczu rozegranym w krakowskiej Tauron Arenie pokonali ekipę z Jastrzębia-Zdroju 3:0.

Podobnie jak w tym roku, także w 2021 i 2022 r. w finałach play off ZAKSA walczyła z Jastrzębskim Węglem. W pierwszym przypadku górą byli jastrzębianie, zaś w poprzednim sezonie kędzierzynianie.

Rywalizacja o złoto w Polsce nie będzie ostatnim akcentem walki tych drużyn w tym sezonie. 20 maja w Turynie zagrają w finale Ligi Mistrzów.

- Moim zdaniem w trakcie tego sezonu obie drużyny bardzo się rozwinęły sportowo. Dlatego oglądanie najbliższych spotkań tych zespołów powinno cieszyć kibiców. Powinni zobaczyć siatkówkę na najwyższym poziomie - powiedział PAP Szpaczek.

Zgadza on się z opinią prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastiana Świderskiego, że najlepiej, aby rywalizacja o mistrzostwo Polski nie przeciągnęła się do pięciu spotkań (walczy się do trzech zwycięstw). W takim przypadku drużyny już dzień po ostatnim meczu będą wylatywać do Włoch na mecz LM. Jednak Szpaczek zauważył, że w każdym przypadku obie kipy przystąpią do spotkania w Turynie tak samo zmęczone.

ZAKSA fazę zasadniczą rozgrywek zakończyła na niższym miejscu w tabeli niż Jastrzębski Węgiel. Dlatego pierwsze, trzecie i ewentualne piąte spotkanie finałowe rozegra w hali rywala. Jednak półfinałowe pojedynki z Asseco Resovią Rzeszów pokazały, że i w takim przypadku mistrzowie Polski potrafią zaprezentować świetną siatkówkę i zwyciężać.

RI, Polsat Sport