35-letni Slaughter był drugim strzelcem ekipy CB - uzyskał 16 punktów, miał cztery zbiórki i trzy asysty. W ciągu 28 minut trafił 4 z 5 rzutów za dwa punkty, 2 z 8 za trzy i obydwa wolne.

22-letni środkowy reprezentacji Balcerowski zdobył natomiast w 21 minut pięć punktów (1 z 4 za dwa i 3 z 4 wolnych), pięć zbiórek oraz dwie asysty. Młody Polak po raz drugi w historii został wyróżniony nagrodą dla "Wschodzącej Gwiazdy" PE. Pierwszy raz został nią uhonorowany w 2021 r.

Koszykarze CB po raz trzeci pokonali Turk Telekom, po tym jak byli lepsi od rywali dwa razy w fazie grupowej (89:79 i na wyjeździe 88:81). Gran Canaria była najlepszą drużyną fazy zasadniczej w obydwu grupach (15-3).

Zespół z Turcji, prowadzony przez Erdena Cana, który otrzymał tytuł najlepszego szkoleniowca sezonu 2022/23, do przerwy przegrywał różnicą 20 punktów (24:44), ale w trzeciej kwarcie zmniejszył straty do sześciu punktów (55:61). Jeszcze więcej emocji było na początku czwartej, ostatniej części, gdy przewaga Gran Canarii zaczęła topnieć szybko: najpierw do czterech punktów - 61:57 w 32. min. i 64:60 w 34. min., a następnie dwóch 64:62 w połowie kwarty.

Decydujący rzut za trzy punkty, na 3 minuty i 12 sekund przed końcem, wykonał John Shurna, i to dało gospodarzom prowadzenie 67:62. Tej przewagi nie oddali już do końca meczu. Amerykanin został wybrany najlepszym zawodnikiem (MVP) finału.

Drużyna z Polakami w składzie pokonała w 1/8 finału ubiegłorocznego finalistę Frutti Extra Bursaspor 72:66, w ćwierćfinale rozgromiła Paris Basketball 104:74, zaś w półfinale była lepsza od Joventutu Badalona 89:86.

Wynik finału:

CB Gran Canaria - Turk Telekom Ankara 71:67 (29:23, 21:10, 11:22, 10:12)

MC, PAP