Już 6 maja rozpocznie się walka w ćwierćfinałach Energa Basket Ligi. Od soboty do wtorku kamery Polsatu Sport będą we Wrocławiu i Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zostaną rozegrane mecze numer 1 i 2 w rywalizacjach: Śląska z Treflem Sopot oraz Stali z Czarnymi Słupsk. Oto plan transmisji telewizyjnych. Stream online w Polsacie Box Go.