Podopieczni trenera Luciano Spallettiego byli bliscy sięgnięcia po scudetto już w poprzedniej kolejce, ale dość niespodziewanie stracili prowadzenie w końcówce meczu z Salernitaną (1:1). Aby zapewnić sobie mistrzostwo, neapolitańczycy musieli więc co najmniej zremisować w czwartkowym starciu z Udinese Calcio.

Po pierwszej połowie pachniało jednak sensacją. Plasujące się w dolnej połówce tabeli "Zebry" niespodziewanie wyszły na prowadzenie już w 13. minucie spotkania. Lazar Samardżić przytomnie rozciągnął grę, dogrywając na lewe skrzydło, Destiny Udogie podał lekko w pole karne do Sandiego Lovricia, a reprezentant Słowenii pokonał Aleksa Mereta kapitalnym uderzeniem w prawe okienko!

W 21. minucie piłkarze Napoli domagali się odgwizdania rzutu karnego za rzekomy faul Rodrigo Becao na Chwiczy Kwaracchelii. Po analizie VAR sędzia podjął jednak decyzję, że Gruzin nie był zatrzymywany nieprzepisowo.

Dziesięć minut później szansę na podwyższenie prowadzenia mieli gospodarze, ale tym razem Meret zdołał obronić uderzenie Lovricia zza pola karnego.

Neapolitańczycy przeważali, ale nie byli w stanie stworzyć sobie stuprocentowej okazji do wyrównania. Jedyną naprawdę groźną sytuację mieli w 33. minucie, kiedy to po dobrym dośrodkowaniu Giovanniego Di Lorenzo z prawego skrzydła minimalnie niecelnie główkował Victor Osimhen.

Na 1:1 "Partenopei" trafili dopiero w 52. minucie. Po dośrodkowaniu Elifa Elmasa z rzutu rożnego z prawej strony boiska Mathias Olivera zgrał piłkę głową do Andrego Anguissy, ten odegrał futbolówkę na lewą stronę do Kwaracchelii i choć Marco Silvestri zdołał odbić uderzenie Gruzina z 16 metrów, przy dobitce Victora Osimhena był już bez szans. Dla Nigeryjczyka było to 22. trafienie w bieżącym sezonie Serie A. W tym momencie neapolitańczycy byli już mistrzami Włoch!

W 71. minucie znakomity sezon SSC Napoli mógł przypieczętować golem wprowadzony na boisko kilka minut wcześniej Piotr Zieliński. Reprezentant Polski dostał znakomite podanie od Elifa Elmasa i bez zastanowienia uderzył z powietrza wolejem, ale bardzo dobrą interwencją popisał się Silvestri.

Wynik meczu już się nie zmienił. Remis 1:1 oznaczał, że SSC Napoli zapewniło sobie na pięć kolejek przed końcem sezonu trzecie w historii klubu mistrzostwo Włoch. Na scudetto "Partenopei" czekali ponad 30 lat. Ostatni raz neapolitańczycy triumfowali w Serie A w sezonie 1989/1990.

Udinese Calcio - SSC Napoli 1:1 (1:0)

Bramki: Lovrić 13 - Osimhen 52

Udinese: Marco Silvestri - Rodrigo Becao, Jaka Bijol, Nehuen Perez - Kingsley Ehizibue (Festy Ebosele 82), Lazar Samardżić (Florian Thauvin 82), Walace, Sandi Lovrić (Tolgay Arslan 78), Destiny Udogie (Marvin Zeegelaar 74) - Roberto Pereyra - Ilija Nestorovski

Napoli: Alex Meret - Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Min-Jae Kim, Mathias Olivera - Andre Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Tanguy Ndombele (Piotr Zieliński 64) - Elif Elmas, Victor Osimhen, Chwicza Kwaracchelia (Hirving Lozano 85)

Żółta kartka: Ehizibue

RI, Polsat Sport