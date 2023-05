Rusza Diamentowa Liga, czyli cykl 14 elitarnych mityngów lekkoatletycznych. W piątek w katarskiej Dausze wystąpi czworo Polaków. Na 400 m pobiegną Natalia Kaczmarek i Justyna Święty-Ersetic, a na 1500 m Angelika Cichocka. W skoku wzwyż wystartuje Norbert Kobielski. Transmisja w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go.

Pierwsze zawody Diamentowej Ligi w sezonie tradycyjnie zostaną rozegrane w stolicy Kataru. Inauguracja odbędzie się tu 12. raz w 14-letniej historii cyklu. W piątek kobiety będą rywalizować w sześciu konkurencjach: biegach na 100, 400, 1500, 100 m ppł, 3000 m z przeszkodami i skoku o tyczce, natomiast mężczyźni wystartują w ośmiu: biegach na 200, 800, 3000 m z przeszk., 400 m ppł, a także w skoku wzwyż, trójskoku, rzucie dyskiem i oszczepem.

19 lutego Kaczmarek wygrała mistrzostwa kraju w Toruniu i wynikiem 50,83 ustanowiła halowy rekord Polski, ale zrezygnowała z udziału w HME w Stambule. Występ w Dausze będzie jej pierwszym startem w sezonie letnim.

- W hali pokazałam, że mogę biegać bardzo szybko i mam nadzieję, iż latem będzie tak samo, dzięki czemu będę mogła być zadowolona z występów na stadionie - wskazała Kaczmarek, cytowana przez PZLA.

Dla Świety-Ersetic również będzie to pierwszy start od halowych MP, gdzie wywalczyła brązowy medal.

Z kolei Cichocka wraca do rywalizacji po dłuższej przerwie. W marcu 2022 roku biegała na 800 m w halowych MŚ w Belgradzie. Później trapiły ją kontuzje. Podczas ubiegłorocznych ME w Monachium była ekspertką telewizyjną. 35-latka nie zamierza jeszcze kończyć kariery sportowej.

Kobielski w ubiegłorocznych MŚ w Eugene złamał stopę i przedwcześnie zakończył sezon letni. Podczas HME w Stambule skoczył 2,26 m, co wystarczyło do zajęcia piątego miejsca. W Dausze jego głównym rywalem będzie reprezentant gospodarzy - Mutazz Isa Barszim, który jest największą gwiazdą katarskiej lekkoatletyki. Mistrz olimpijski z Tokio wygrał także trzy poprzednie mistrzostwa świata na stadionie w Eugene, Dausze i Londynie. Jest rekordzistą Azji - 2,43 m i zalicza się do najlepszych skoczków wzwyż w historii.

Gwiazdą mityngu będzie także Shericka Jackson, która na 100 m uzyskała w tym roku najlepszy wynik na świecie - 10,82. Jamajka zdobywała medale MŚ na 100, 200 i 400 m. W zeszłym roku w Eugene sięgnęła po złoto na 200 m oraz srebro na 100 m i w sztafecie 4x100 m. Jest pierwszą sprinterką z Jamajki, która zeszła poniżej 11 sekund na 100 m, 22 s - na 200 m i 50 s - na 400 m.

- Po rozpoczęciu sezonu kilkoma biegami na 400 m, nie mogę się doczekać, aby ścigać się na 100 m w Dausze. Wiem, że jestem w dobrej formie, ale teraz nadszedł czas na naprawdę szybkie bieganie - przyznała.

Jackson w Dausze na 100 m będzie rywalizować z utytułowaną Brytyjką Diną Asher-Smith oraz Amerykankami Melissą Jefferson, Abby Steiner i Twanisha Terry - mistrzyniami świata w sztafecie 4x100 m.

Transmisja Diamentowej Ligi w Dausze w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go. Początek o godz. 18:00.

MC, PAP