Pewne zwycięstwo Śląska w pierwszym meczu ćwierćfinałowym z Treflem

Od samego początku wrocławianie pokazywali zdecydowanie większą energię - po zagraniach Łukasza Kolendy i Ivana Ramljaka mieli sześć punktów przewagi. To nie był koniec, bo do ataku włączali się też DJ Mitchell oraz Jeremiah Martin. Wracający do gry Garrett Nevels oraz Jarosław Zyskowski zmniejszali lekko straty, ale po 10 minutach prowadzenie było pewne - 25:19. W drugiej kwarcie WKS Śląsk powiększał swoją przewagę. Kolejne świetne akcje kończyli Artiom Parachowski oraz Jeremiah Martin, a różnica wzrosła do 14 punktów. Jean Salumu starał się na to reagować, ale to było zdecydowanie za mało. Ostatecznie gospodarze po pierwszej połowie wygrywali 46:32.

Na początku trzeciej kwarty Justin Bibbs trafił dwa rzuty i dawał sporo spokoju ekipie trenera Ertugrula Erdogana. Po późniejszych trójkach Ivana Ramljaka i Jakuba Karolaka przewaga wzrosła do 22 punktów. Drużyna z Sopotu liczyła na Andrzeja Plutę - to właśnie jego trójki zbliżały sopocian do 11 punktów. Dzięki kolejnym akcjom Łukasza Kolendy po 30 minutach było jednak 66:50. W kolejnej części spotkania wrocławianie przede wszystkim kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Ekipa trenera Żana Tabaka z kolei powoli zmniejszała straty - po rzutach wolnych Strahinji Jovanovicia brakowało im tylko dziewięciu punktów do remisu. Na dużo więcej WKS Śląsk już nie pozwolił i ostatecznie zwyciężył 80:73.

Jeremiah Martin był najlepszym graczem gospodarzy - zdobył 14 punktów i 5 asyst. W ekipie gości wyróżniał się Darious Moten z 16 punktami i 5 zbiórkami.

Pierwszy mecz ćwierćfinałowy: Śląsk Wrocław – Trefl Sopot 80:73 (25:19, 21:13, 20:18, 14:23)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 1-0 dla Śląska. Kolejne spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek (godz. 20).

Punkty:

Śląsk Wrocław: Aleksander Dziewa 13, Jeremiah Martin 14, Jakub Karolak 10, Łukasz Kolenda 10, Ivan Ramljak 8, Artsiom Parachouski 7, Vasa Pusica 6, Justin Bibbs 5, Donovan Mitchell 5, Daniel Gołębiowski 2, Szymon Tomczak 0, Jakub Nizoł 0;

Trefl Sopot: Darious Moten 16, Andrzej Pluta 13, Michał Kolenda 11, Jarosław Zyskowski 8, Ivica Radic 6, Jean Salumu 5, Strahinja Jovanovic 4, Błażej Kulikowski 4, Garrett Nevels 4, Wesley Gordon 2.

mtu, plk.pl