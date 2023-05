Trzęsienie ziemi w Paryżu! Messiego i Neymara już nikt tam nie chce

Argentyńczyk, według doniesień francuskich mediów, już teraz negocjuje warunki umowy z nowym klubem. Mówi się, że mistrz świata planuje związać się z którymś z klubów w Arabii Saudyjskiej. To byłoby o tyle logiczne rozwiązanie, jako że Messi jest ambasadorem tego kraju w walce o organizację mundialu w 2034 roku.

Odejście Messiego z Paryża jest o tyle niemal przesądzone, że wygasającego w czerwcu kontraktu z Argentyńczykiem nie chce przedłużyć... nawet sam klub. Donoszą o tym francuskie media, które informują, że działacze PSG wycofali ofertę przedłużenia umowy.

ZOBACZ TAKŻE: Messi zabrał głos! Pierwsze słowa Argentyńczyka po zawieszeniu

Dla Messiego gra w PSG jest obecnie mniej ważna niż szukanie nowego pracodawcy. Do tego stopnia, że opuścił niedawno trening zespołu kosztem podróży do... Arabii Saudyjskiej. Został za to zawieszony na dwa tygodnie.

Pod dużym znakiem zapytania stoi również przyszłość Neymara, który od lutego nie wrócił do gry ze względu na kontuzję kostki. To nie podoba się fanom, którzy zebrali się pod jego posiadłością, aby wyrazić swoje niezadowolenie. Kibice domagają się odejścia Brazylijczyka.

Klub z tego powodu wzmocnił ochronę obu zawodnikom. Dostali ją także Marco Verratti oraz trener Christopher Galtier.

Drużyna PSG kolejny raz zawiodła w Lidze Mistrzów i nadal nie jest pewna mistrzostwa Francji. Ostatnio przegrała u siebie z Lorient 1:3 i ma już tylko pięć punktów przewagi nad drugim Olympique Marsylia na pięć kolejek przed końcem sezonu.

Messi trafił do PSG w 2021 roku i rozegrał dla tego zespołu 71 meczów, strzelając 31 goli. Neymar w stolicy Francji występuje od 2017 roku. Zagrał w 173 spotkaniach i zdobył 118 bramek.