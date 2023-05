Holenderka wygrała Vuelta a Espana. Wysokie miejsce Katarzyny Niewiadomej

W niedzielę zajmująca drugie miejsce po sześciu odcinkach Vollering była bliska odrobienia strat do van Vleuten. Na 13-kilometrowym podjeździe do mety okazała się najsilniejsza, wyprzedzając o 11 sekund Włoszkę Gaię Realini (Trek-Segafredo) oraz o 56 sekund van Vleuten. W klasyfikacji generalnej przegrała ze swoją rodaczką tylko o dziewięć sekund. Podium wyścigu uzupełniła Realini.

Niewiadoma dojechała do mety na 17. pozycji ze stratą 5.42 do Vollering i w "generalce" spadła z siódmego na dziesiąte miejsce, notując 7.22 straty do van Vleuten.

Pozostałe Polki ukończyły wyścig na odległych pozycjach: 55. była Agnieszka Skalniak-Sójka (Canyon-SRAM) - strata 48.20, 100. Karolina Kumięga (UAE Team ADQ) - 1:25.15, a 126. Agata Flis (Farto-BTC) - 2:04.23. Aurela Nerlo (Massi-Tactic) wycofała się z rywalizacji w sobotę.

Kobiecy odpowiednik Vuelta a Espana odbywa się od 2015 roku w różnej formule. Tegoroczna edycja po raz pierwszy składała się z siedmiu etapów.

