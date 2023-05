W 30. kolejce eWinner II Ligi dojdzie do meczu Lech II Poznań - Stomil Olsztyn. Zdecydowanym faworytem są olsztynianie, którzy są na dobrej drodze, by wrócić do Fortuna 1 Ligi. Relacja i wynik na żywo z meczu Lech II Poznań - Stomil Olsztyn w niedzielę od 13:00 na Polsatsport.pl.