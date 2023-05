Niedługo pożegna się z reprezentacją. Jak zmieniał się Jakub Błaszczykowski? (ZDJĘCIA)

Błaszczykowski swoją seniorską karierę rozpoczął w klubie KS Stradom Częstochowa. 1 stycznia 2005 roku "Kuba" trafił do Wisły Kraków, w której grał przez ponad dwa lata. W barwach zespołu z Krakowa sięgnął po mistrzostwo Polski w sezonie 2004/2005. Z "Białej Gwiazdy" przeszedł do swojego pierwszego klubu spoza Polski. Na początku lipca 2007 roku Błaszczykowski przeniósł się do Borussii Dortmund.

To właśnie w niemieckim klubie Polak osiągnął największe sukcesy. Dwa razy wygrał mistrzostwo Niemiec, dwukrotnie sięgnął też po Superpuchar Niemiec, a raz był w stanie zwyciężyć w Pucharze Niemiec. Podczas swojego pobytu w Dortmundzie Błaszczykowski został wypożyczony do Fiorentiny. W sumie w ekipie z Zagłębie Ruhry Polak rozegrał 253 spotkania, w których strzelił 32 gole i zaliczył 52 asysty.

Z Borussią "Kuba" pożegnał się na początku sierpnia 2016 roku, kiedy przeniósł się do Wolfsburga. Z tego zespołu w lutym 2019 roku wrócił do Wisły Kraków. Błaszczykowski pomógł odbudować "Białą Gwiazdę", po tym, jak krakowski zespół popadł w problemy finansowe. Polski piłkarz nadal pozostaje zawodnikiem Wisły, której barwy reprezentował w 110 starciach, w których zdobył 19 bramek, a 22 razy asystował przy trafieniach kolegów.

Warto przypomnieć, że Błaszczykowski był bardzo ważnym zawodnikiem reprezentacji Polski. W seniorskiej drużynie narodowej pierwszy raz wystąpił 28 marca 2006 roku w wygranym meczu towarzyskim z Arabią Saudyjską, kiedy zmienił na murawie Pawła Brożka. Z ekipą Biało-Czerwonych Błaszczykowski występował między innymi na mistrzostwach Europy w 2012 i 2016 roku, a także na mistrzostwach świata w 2018 roku.

Należy również zaznaczyć, że przez pewien czas "Kuba" był kapitanem seniorskiej reprezentacji Polski w piłce nożnej. W sumie z orłem na piersi wystąpił w 108 meczach, w których strzelił 21 goli i zaliczył tyle samo asyst.

Już ogłoszono, że Błaszczykowski niedługo pożegna się z drużyną narodową. Swój ostatni mecz w zespole Biało-Czerwonych rozegra 16 czerwca 2023 roku. Wtedy Polacy staną naprzeciwko Niemców w spotkaniu towarzyskim, które ma zostać rozegrane na PGE Narodowym w Warszawie.