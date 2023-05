Kadra siatkarek rozpoczyna zgrupowanie. Mocno okrojony skład

Biało-czerwone rozpoczynają przygotowania do sezonu w mocno okrojonym składzie, a to dlatego, że większość reprezentantek rozgrywa w swoich klubach decydujące mecze o medale mistrzostw Polski. Nie ma więc zawodniczek Developresu Bella Dolina Rzeszów, BKS Bostik Bielsko-Biała oraz łódzkich zespołów – ŁKS-u Commercecon i Grot Budowlanych. Z kolei w finale Serie A drużyna Joanny Wołosz Prosecco Doc Imoco Conegliano walczy z Vero Volley Mediolan (Magdalena Stysiak).

W Szczyrku w poniedziałkowy wieczór pojawią się zawodniczki, które już kilkanaście dni temu zakończyły rozgrywki. Przygotowania ma rozpocząć także Malwina Smarzek, która ostatni sezon spędziła w brazylijskim Osasco Voleibal Clube. 26-letnia atakująca nie była powołana do reprezentacji w poprzednim sezonie.

"Pierwsza zajęcia to przede wszystkim siłownia i trening na hali, muszą ponownie przyzwyczaić się do piłki. Zawodniczki, które obecnie jeszcze grają w lidze, po zakończeniu sezonu otrzymają kilka dni wolnego i dołączą do kadry. Nie ukrywam, że długość urlopów zależy też od tego, w ilu meczach zakończy się rywalizacji o medale" – powiedział PAP asystent Lavariniego Nicola Vettori.

Przed dwoma tygodniami włoski selekcjoner ogłosił szeroki, 30-osobowy skład na cały sezon reprezentacyjny. Może się jednak okazać, że nie wszystkie zawodniczki będą do jego dyspozycji. Przyjmująca ŁKS-u Zuzanna Górecka w niedzielnym, drugim meczu finałowym przeciwko Developresowi doznała poważnie wyglądającej kontuzji i na noszach opuściła parkiet. Łódzki klub jeszcze nie wydał oficjalnego komunikatu dotyczącego jej zdrowia.

Pierwszą tegoroczną imprezą polskiej reprezentacji będzie Liga Narodów; biało-czerwone rywalizację rozpoczną 30 maja w tureckiej Antalyi, gdzie zmierzą się z Kanadą, Włochami, Tajlandią i Serbią.

Przed wylotem do Turcji podopieczne Lavariniego 24 i 25 maja zagrają w Radomiu dwa spotkania towarzyskie z Francją.