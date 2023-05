Fani Rakowa podziękowali Papszunowi. Wielkie wzruszenie trenera (WIDEO)

Przypomnijmy, że ekipa spod Jasnej Góry zapewniła sobie mistrzostwo na trzy kolejki przed końcem rozgrywek. Co prawda w niedzielę Raków dość niespodziewanie przegrał 0:1 z broniącą się przed spadkiem Koroną Kielce, ale później druga w tabeli Legia Warszawa musiała uznać wyższość Pogoni Szczecin. Taki obrót spraw spowodował, że częstochowianie uzyskali wystarczającą przewagę, by utrzymać prowadzenie w PKO BP Ekstraklasie do końca sezonu.

W niedzielę wieczorem piłkarze, sztab szkoleniowy oraz kibice Rakowa wspólnie świętowali wywalczenie pierwszego w historii klubu mistrzostwa. Ogromny udział w sukcesie miał trener Papszun, który przejął zespół w 2016 roku, gdy ten występował na trzecim poziomie rozgrywkowym. Następnie pokonał z nim drogę do Ekstraklasy, a na końcu sięgnął po tytuł.

Jak już wiadomo, Papszun nie będzie szkoleniowcem Rakowa w następnym sezonie. Jego następcą będzie dotychczasowy asystent Dawid Szwarga. To z nim na ławce trenerskiej "Medaliki" przystąpią do rywalizacji w eliminacjach do Ligi Mistrzów.

Przed Rakowem jeszcze trzy mecze ligowe. Częstochowianie zmierzą się w nich z Lechem Poznań, Wisłą Płock i Zagłębiem Lubin.

mtu, Polsat Sport