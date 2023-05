Sezon Fortuna 1 Ligi pomału zmierza do końca. Za nami 30. kolejka tych rozgrywek, w której nie brakowało emocjonujących meczów. Transmisja Magazynu Fortuna 1 Ligi w Polsacie Sport Extra, na Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

Najciekawiej w tej serii gier zapowiadało się spotkanie ŁKS-u Łódź z Wisłą Kraków. Po bardzo ciekawym, pełnym zwrotów akcji spotkaniu łodzianie wygrali 3:2 i zrobili kolejny krok w kierunku awansu do PKO BP Ekstraklasy.

ZOBACZ TAKŻE: Roszady w tabeli Fortuna 1 Ligi. Stal Rzeszów coraz bliżej gry w barażach!

Do niespodzianki doszło w Gliwicach, gdzie Ruch Chorzów przegrał 1:3 z Resovią. Zwycięstwo odniosła inna ekipa ze stolicy województwa podkarpackiego Stal Rzeszów, która pokonała 2:1 Arkę Gdynia i przybliżyła się do walki o baraże o awans do PKO BP Ekstraklasy.

Do kapitalnego spotkania doszło w Łęcznej. Górnik Łęczna zremisował 3:3 z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Coraz bliżej spadku z Fortuna 1 Ligi jest Skra Częstochowa, która przegrała 0:1 z GKS-em Tychy. W starciu dwóch najsłabszych ekip tego sezonu Chojniczanka Chojnice wygrała 2:0 z Sandecją Nowy Sącz.

