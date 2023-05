21-letnia zawodniczka MMA nie żyje. Niedługo miała stanąć przed wielką szansą

Określana mianem "wschodzącej gwiazdy MMA", dwudziestojednoletnia Shalie Lipp zginęła w wypadku samochodowym na drodze międzystanowej I-94 do Minnesoty. Do tragedii doszło na niespełna dwa tygodnie przed długo wyczekiwaną przez nią walką na gali Ignite No Mercy 11.