Dwukrotny mistrz NBA ukończył studia... trwające 30 lat

Blisko 48-letni mistrz olimpijski z Sydney (2000) i 10-krotny uczestnik Meczu Gwiazd, karierę w NBA zakończył w Miami Heat w 2014 r. To właśnie rywalizacja na parkietach na najwyższym poziomie oraz wychowywanie dzieci - ma pięcioro (dorosłą córkę i czterech synów), były głównymi przeszkodami w dokończeniu studiów przez trzy dekady.

ZOBACZ TAKŻE: Jeremy Sochan zachwycił. Polak z wyjątkowym wyróżnieniem

- Studia rozpocząłem we wrześniu 1993 roku, ale "po drodze" trochę rzeczy mnie rozpraszało. W końcu oficjalnie mogę powiedzieć, że ukończyłem naukę. Jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy mnie zachęcali i inspirowali do kontynuowania studiów. Co to był za cudowny dzień - napisał Allen na swoim koncie na Instagramie po ceremonii wręczenia dyplomu.

Allen występował w Milwaukee Bucks, Seattle Supersonics, Boston Celtics i Miami. Z dwoma ostatnimi zespołami wywalczył mistrzowskie pierścienie w 2008 i 2013 r. Do grudnia 2021 był liderem klasyfikacji wszech czasów NBA w liczbie celnych rzutów za trzy punkty - 2973 (w 1300 meczach). Wówczas wyprzedził go lider Golden State Warriors Stephen Curry, który potrzebował do tego 789 spotkań - uczynił to w spotkaniu z New York Knicks (105:96), poprawiając rekord Allena o cztery trafienia. Obecnie Curry ma 3390 "trójek".

Dwa lata temu Allen został dyrektorem sportowym w jednej z prywatnych szkół w Miami i jednocześnie objął funkcję trenera tamtejszej drużyny młodych koszykarzy.

MSZ, PAP