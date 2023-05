King Szczecin ma za sobą bardzo udaną fazę zasadniczą Energa Basket Ligi. Zespół ze stolicy Pomorza Zachodniego zajął w niej drugie miejsce, tuż za plecami Śląska Wrocław.

ZOBACZ TAKŻE: Grała w polskiej lidze. Teraz ogłosiła zakończenie kariery

Teraz szczecinianie rozpoczęli grę w play-offach, czyli najważniejszej części każdego sezonu. To właśnie bowiem w niej zapadają kluczowe rozstrzygnięcia, a margines błędu jest minimalny. W ćwierćfinale King mierzy się z Anwilem Włocławek. Ten zespół zajął w sezonie zasadniczym szóste miejsce.

Dwa pierwsze mecze zaplanowano w Szczecinie. W niedzielę lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 91:86. We wtorek staną przed szansą na drugie zwycięstwo w serii, które znacznie przybliżyłoby ich do awansu. Przypomnijmy, że rywalizacja w Energa Basket Lidze toczy się bowiem do trzech wygranych.

Relacja i wynik na żywo meczu King Szczecin - Anwil Włocławek na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

JŻ, Polsat Sport