Klub PlusLigi zakończył współpracę z trzema siatkarzami. Jeden z nich ma już nowego pracodawcę

Florian Krage dołączył do zespołu z Lubina w 2021 roku i od samego początku był jednym z podstawowych graczy na boisku. W ciągu dwóch sezonów rozegrał 45 meczów, podczas których zdobył 374 punkty. Szczególnie dobrze wyglądał w bloku – łącznie zablokował rywali 93 razy. Najwięcej razy w jednym spotkaniu zatrzymał przeciwnika w meczach z Asseco Resovią w tym sezonie i z GKS Katowice w poprzednim – 7 razy. Do tego dołożył 18 asów serwisowych. Wiadomo już, gdzie Krage zagra w przyszłym sezonie. Jego pozyskanie ogłosił francuski klub Spacer’s de Toulouse.





Dla Illii Kovalova sezon 2022/23 był debiutem na parkietach PlusLigi. W barwach Cuprum rozegrał 26 meczów i wywalczył 233 punkty. Najwięcej oczek (22) zdobył w meczu z Indykpolem AZS Olsztyn w końcowej części fazy zasadniczej. W ciągu całego sezonu zaserwował 22 asy i postawił 20 bloków.





W przyszłym sezonie Florian Krage, Illia Kovalov i Damian Czetowicz nie będą reprezentować naszych barw 🏐 Panowie, dziękujemy za Wasze zaangażowanie 🤝 Powodzenia w nowych klubach! 🙌#Miedziowi🦊 @kghm_sa @Miasto_Lubin — Cuprum Lubin (@KS_CuprumLubin) May 9, 2023

Damian Czetowicz dołączył do drużyny w trakcie sezonu – na początku lutego po odejściu Grzegorza Pająka. Szybko odnalazł się w realiach plusligowych i pokazał z dobrej strony. Co prawda nie miał zbyt wielu szans na parkiecie, ale dobrze wykorzystywał te otrzymane. Poprowadził drużynę z Lubina w ostatnim meczu z ekipą Barkom-Każany Lwów i w tym spotkaniu zdobył 6 punktów, co na rozgrywającego jest bardzo dobrym wynikiem. Zaserwował dwa asy, a w ataku skończył cztery piłki.

