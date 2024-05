Gwiazda reprezentacji liczy na powrót do wysokiej formy. "Potrzebuję pracy"

Biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do najważniejszej imprezy tego roku, czyli do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Po drodze nasi siatkarze wystąpią w Lidze Narodów, podczas której będą szlifować formę na zmagania w stolicy Francji.



- Z jednej strony czuć, że zbliża się coś wyjątkowego, na co długo czekaliśmy i z czym wiążemy duże oczekiwania. Z drugiej strony najważniejsze jest, aby kontynuować pracę, którą wykonaliśmy przez ostatnie dwa lata, kiedy Nikola Grbić stworzył tę drużynę. Mam nadzieję, że będziemy pracować w podobny sposób i że efekty tej pracy będą również podobne - przekonuje Śliwka w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz.

Były przyjmujący m.in. Asseco Resovii Rzeszów zazwyczaj późno meldował się na zgrupowaniu reprezentacji w Spale ze względu na jego obowiązki klubowe. W tym roku ZAKSA odpadła jednak na wczesnym etapie Ligi Mistrzów, a w PlusLidze nie awansowała nawet do fazy play-off, przez co Śliwka wcześniej mógł zjawić się w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Siatkarz podkreśla, że to może jedynie pomóc mu w osiągnięciu lepszej formy.



- Ten sezon jest dużo krótszy niż poprzedni. Ja osobiście czuję, że potrzebuję pracy, treningowych powtórzeń oraz grania. Sztab szkoleniowy ustalił dla nas taki plan i my absolutnie się do niego dostosowujemy. Od początku chciałem przyjechać i pracować nad swoją grą i powrotem do stuprocentowego zdrowia. Cel jest niezmienny i mam nadzieję, że będąc tu wcześniej pozwoli mi osiągnąć najwyższą formę na najważniejsze spotkania - rzekł.



Można spodziewać się, że tegoroczna edycja Ligi Narodów będzie specyficzna ze względu na rok olimpijski. To sprawia, że selekcjoner kadry będzie traktował zmagania VNL jako etap przygotowań do igrzysk. Obecnie trwa ustalanie planu.



- Mniej więcej rozmawialiśmy o tym, jaki jest plan ramowy, natomiast to wszystko może się zmienić. Zobaczymy, jak będzie wyglądało przede wszystkim nasze zdrowie i adaptacja do obciążeń w hali i na siłowni. Myślę, że na tej podstawie trener będzie decydował czy będziemy wykonywać plan ramowy, a może dojdzie do jego modyfikacji, bo na to też trzeba być gotowym. Najważniejsze, aby każdy z nas był dostępny i chętny do pracy. Sądzę że wtedy jako grupa będziemy szli do przodu - skwitował Śliwka.