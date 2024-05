Zdobył mistrzostwo i... chce odpocząć. Znany siatkarz nie pojawi się na kadrze

Przyjmujący Perugii podkreślił w rozmowie z ukraińskimi mediami, że po wyczerpujących rozgrywkach w Italii zamierza zadbać o swoje zdrowie i zaleczyć kontuzje, z którymi zmagał się przez znaczną część sezonu.

- Teraz chcę przede wszystkim odpocząć. Pomysłów na to, co dalej, jest kilka, ale nie mogę o nich w tej chwili mówić. Chcę się wyleczyć. Mówię tu głównie o moich kolanach. Nie pojawię się na zgrupowaniu reprezentacji Ukrainy. Poinformowałem już o tym zarówno kolegów z kadry, jak i sztab szkoleniowy - powiedział Płotnycki w rozmowie z portalem sport.ua.

Niespełna 27-letni siatkarz dodał, że najbliższy sezon reprezentacyjny jest dla niego idealnym momentem na odpoczynek. Ukraina ma już (dzięki wywalczeniu ćwierćfinału w ME 2023) zagwarantowany udział w mistrzostwach Europy w 2026 roku, a w najbliższym czasie będzie grała "zaledwie" w Złotej Lidze Europejskiej.

- To dobry czas, by złapać trochę oddechu. Chłopcy, którzy przez lata stanowili o sile reprezentacji, mają prawo odpocząć. Najbliższy sezon, ze względu na to, w jakich rozgrywkach będziemy grali, jest doskonałym momentem na to, by przetestować młodzież - zakończył as Perugii.

Ołeh Płotnycki zadebiutował w reprezentacji Ukrainy w 2017 roku. Z drużyną narodową sięgnął po dwa srebrne medale Ligi Europejskiej (2021, 2023).