Siatkarski rekord nie do pobicia! Historyczny wyczyn!

Ligowe rozgrywki za naszą wschodnią granicą rozpoczęły się 27 października. Prometey Dnipro w pierwszej kolejce rozgromiło Reginę-MEGU, wygrywając w drugim secie 25:7! Ekipa bułgarskiego szkoleniowca Iwana Petkowa kontynuowała kapitalną passę w kolejnych spotkaniach, których łącznie było... aż 18. Ten ostatni mecz był wyjątkowy, ponieważ Prometey kończyło fazę zasadniczą starciem z Alantą, wiceliderem Superligi.

"Głównym pytaniem przed tym starciem było to, czy zespół Petkowa utrzyma zerowy dorobek po stronie straconych setów. Nie doczekaliśmy się jednak zaciętego boju i już w połowie spotkania było wiadomo, że Prometey odniesie kolejne zwycięstwo do zera. Mistrz kraju ustanowił wyjątkowe osiągnięcie, którego nie da się pobić. Można je co najwyżej wyrównać" - napisał ukraiński portal sport.ua.

Co ciekawe, Prometey żadnego z 54 wygranych setów nie musiał rozstrzygać grą na przewagi, a na palcach jednej ręki można policzyć te, które ukraińskie hegemonki kończyły wynikiem 25:23. Dużo więcej było takich, w których ekipa z Dniepra nie pozwalała rywalkom wychylić się na dwucyfrową zdobycz punktową. Największe baty zebrała drużyna Dobrodiy Meduniversitet, która w drugiej kolejce rozgrywek przegrała drugiego seta do... pięciu!