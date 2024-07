Nikola Grbić przestrzega swoich zawodników! "Nie wszystko nam się podoba"

Polscy siatkarze zameldowali się w Paryżu! Biało-Czerwoni już w sobotę rozpoczną rywalizację w grupie B, gdzie zmierzą się z Egiptem, Brazylią i Włochami. Spotkania zostaną rozegrane w dedykowanej siatkarzom hali, ale podopieczni trenera Grbicia trenują w Pontoise, nieco ponad 20 kilometrów od wioski olimpijskiej. Skąd taka decyzja sztabu reprezentacji Polski?

ZOBACZ TAKŻE: Hitowe starcia już w fazie grupowej! Najciekawsze mecze siatkarskie na igrzyskach w Paryżu

- My chcieliśmy trenować tutaj. Myślę, że dla nas to dobra rzecz, bo robimy trening, gdy tego chcemy. To piękna i dobra hala. Dobrze, że możemy działać jak chcemy. Nie jesteśmy jedynym zespołem, który tak robi. Tak samo trenują Japończycy i Francuzi. Każdy ma swoją halę i dla nas to dobra rzecz - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.



Trener Nikola Grbić długo przemawiał przed treningiem w Paryżu. Co trener Biało-Czerwonych chciał przekazać swoim podopiecznym w tym ważnym czasie?



- Będziemy gotowi. Na początku treningu mówiłem o tym, że mamy dużo dystraktorów. Mamy dużo rzeczy, które mogą nam się nie podobać, ale musimy być skoncentrowani na tym co robimy i dlaczego jesteśmy tutaj. Każda rzecz, która nam nie będzie sprzyjała, musimy ją zrozumieć. Jesteśmy w wiosce olimpijskiej, gdzie każdy przebywa tak jak my. Musimy zostawić inne rzeczy poza nią i myśleć jedynie o siatkówce oraz być skoncentrowanym na celu - podsumował Grbić.



Cała rozmowa Marty Ćwiertniewicz z Nikolą Grbiciem w materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PI, Polsat Sport