Bezcenne zwycięstwa! Drużyny z Sacramento i Miami dominują

"Królowie" przegrywali w Little Caesars Arena w Detroit różnicą 18 punktów, ale odwrócili losy meczu. Świetnie zagrał Zach LaVine, zdobywca 43 punktów, a także DeMar DeRozan - 37 oraz Domantas Sabonis, autor triple-double - 19 punktów, 10 asyst i 15 zbiórek.

Drużyna z Sacramento umocniła się na dziewiątym miejscu w Konferencji Zachodniej z bilansem 39 zwycięstw i 40 porażek. Pistons, na szóstej pozycji na Wschodzie (43-36), są już pewni gry w play off.

W Konferencji Wschodniej zapadły już wszystkie najważniejsze rozstrzygnięcia. Skład drużyn, które wystąpią w play in, czyli w barażach o awans do play off, uzupełnił zespół z Miami. Najlepszymi strzelcami Heat w starciu ze słabo spisującym się zespołem z Filadelfii okazali się Duncan Robinson - 21 punktów, Tyler Herro - 20 i Kel'el Ware - 19. Goście ponieśli dwunastą porażkę z rzędu.

Sezon zasadniczy NBA dobiega końca. Część drużyn ma przed sobą jeszcze cztery mecze, część trzy. Spotkania play in, z udziałem zespołów z miejsc 7-10 w swoich konferencjach, zostaną rozegrane w dniach 15-18 kwietnia. Faza play off ruszy 19 kwietnia

