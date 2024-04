Emocjonalny wpis Wilfredo Leona po mistrzostwie Włoch. Ogłosił ważną wiadomość

W niedzielę, w czwartym meczu finałów SuperLegi, zespół Leona pokonał na wyjeździe Mint Vero Volley Monza 3:1 i zamknął rywalizację o złoto, również wynikiem 3-1. 30-letni przyjmujący spisał się w tym spotkaniu znakomicie - choć zaczynał na ławce rezerwowych, zdobył najwięcej punktów ze wszystkich uczestników zawodów - 25. Miał bardzo wysoką, 62-procentową skuteczność w ataku (23/37), jednego asa serwisowego i jeden punktowy blok.

Drużyna z Perugii wywalczyła drugi w swojej historii tytuł mistrza Italii. Dla Leona, który do stolicy Umbrii trafił w 2018 roku, to pierwszy taki sukces.

W poniedziałek słynny siatkarz oficjalnie poinformował o tym, o czym w siatkarskim środowisku mówiło się już o wielu tygodni - że zakończony w niedzielę sezon był jego ostatnim w barwach "Block Devils".

"Moja historia w Perugii dobiegła końca" - rozpoczął swój obszerny, pożegnalny wpis na Instagramie. Specjalne podziękowania skierował do członków drużyny, którą współtworzył przez sześć ostatnich lat. Podkreślił, że "w sercu i w pamięci" ma wszystkich, z którymi przez ten czas grał, wymienił natomiast nazwiska trzynastu zawodników mistrzowskiego zespołu z sezonu 2023/2024 - Simone Gianellego, Gregora Ropreta, Davide Candellaro, Flavio Gualberto, Roberto Russo, Sebastiana Sole, Wassima Ben Tary, Jesusa Herrery, Tima Helda, Ołeha Płotnickiego, Kamila Semeniuka, Massimo Colaciego oraz Alessandro Toscaniego.

"13 świetnych kolegów, dzięki którym zdobyłem w tym sezonie cztery złote medale. Miałem zaszczyt, przyjemność i błogosławieństwo być kapitanem tego niesamowitego zespołu i mam nadzieję, że dobrze wam służyłem" - napisał Leon.

"Byliście dla mnie nie tylko kolegami z pracy, wy i wasze rodziny jesteście teraz przyjaciółmi mojej rodziny. Nasze żony/partnerki połączyła więź, wasze dzieci stały się najlepszymi przyjaciółmi moich, pomimo bariery językowej. Zbudowaliśmy w Perugii naszą małą społeczność, tworząc wspomnienia, które pozostaną na zawsze" - dodał.

Najlepszy zawodnik ubiegłorocznych mistrzostw Europy wymienił też nazwiska wszystkich sześciu trenerów, z którymi pracował w klubie (Lorenzo Bernardi, Vital Heynen, Nikola Grbić, Andrea Anastasi, Angelo Lorenzetti). Zaznaczył, że od każdego z nich dużo się nauczył i podziękował za ich przewodnictwo.

Podziękowania skierował również do prezesa Gino Sirciego, do wszystkich pracowników administracyjnych i członków sztabu szkoleniowego, którzy w ostatnich sześciu latach pracowali w klubie, oraz do wszystkich sponsorów i przyjaciół siatkówki w Perugii.

"Wszyscy razem przeszliśmy długą drogę. Osobiście zrobiłem wszystko co mogłem, żeby zdobyć jak najwięcej trofeów. Dla niektórych jedeno 'scudetto', trzy puchary Włoch, cztery superpuchary i dwa klubowe mistrzostwa świata to może być za mało. Jednak dla mnie, to dużo. Jestem szczęśliwy i spełniony tym, co osiągnąłem w Perugii" - podkreślił Leon, kończąc swój emocjonalny wpis słowem "dziękuję".

Wiele wskazuje na to, że w przyszłym sezonie gwiazdor siatkarskiej reprezentacji Polski będzie grał w Pluslidze, w ekipie Bogdanki LUK-u Lublin. Jego transfer do lubelskiego klubu nie został jednak jeszcze oficjalnie potwierdzony.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport