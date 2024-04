Siatkarz reprezentacji Polski oficjalnie pożegnał się z klubem! "To były udane lata"

Jakub Kochanowski (rocznik 1997) pochodzi z Giżycka. W PlusLidze grał w klubach Indykpol AZS Olsztyn (2016–18), PGE Skra Bełchatów (2018–20) i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2020–21). W 2021 roku trafił do drużyny z Rzeszowa.

Przygoda środkowego reprezentacji Polski z Asseco Resovią trwała trzy lata. W tym okresie wywalczył wraz z kolegami z drużyny brązowy medal mistrzostw Polski (2023) oraz Puchar CEV (2024). Obecne rozgrywki PlusLigi rzeszowscy siatkarze zakończyli na czwartym miejscu.



"Nie będzie to dla Was niespodzianka gdy usłyszycie, że ten sezon kończy moją przygodę z Asseco Resovią. Chciałbym Wam, kibicom, bardzo podziękować za to, że zawsze byliście z nami. Poznałem tu mnóstwo wspaniałych ludzi i mimo wzlotów i upadków uważam, że były to udane 3 lata w moim życiu. Dziękuję Rzeszów, dziękuję Podpromie. Do zobaczenia" – napisał Jakub Kochanowski na Instagramie.

W przyszłym sezonie środkowy ma zagrać w Projekcie Warszawa. Wcześniej czeka go sezon reprezentacyjny. Kochanowski, który z drużyną narodową wywalczył już m.in. mistrzostwo (2018) i wicemistrzostwo świata (2022), mistrzostwo Europy (2023) oraz wygrał Ligę Narodów (2023), będzie chciał powiększyć tę bogatą kolekcję o medal igrzysk w Paryżu.