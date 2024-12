Projekt rozbił ZAKSĘ! Jednostronny mecz na otwarcie drugiej rundy PlusLigi

W premierowej odsłonie dość szybko przewagę uzyskali siatkarze Projektu (6:9). Po asie Artura Szalpuka powiększyli różnicę do czterech oczek (7:11), a później do pięciu, gdy punkt zagrywką dołożył Jakub Kochanowski (8:13). Drużyna ze stolicy dobrze grała w obronie i skutecznie na kontrze, w efekcie uzyskała wyraźną przewagę (13:20). W końcówce gospodarze zerwali się jeszcze do walki, ale Projekt pewnie wygrał. W ostatniej akcji skutecznie zaatakował Jurij Semeniuk (20:25).

Siatkarze ZAKSY uzyskali przewagę w pierwszych akcjach drugiego seta (5:3), ale goście przejęli inicjatywę i w środkowej części seta zaczęli budować przewagę (9:11, 11:15). Siatkarze Projektu mieli wyraźną przewagę w ataku, dołożyli kilka punktów blokiem i w końcówce tej partii kontrolowali sytuację. Przestrzelona zagrywka gospodarzy ustaliła wynik na 19:25.

W trzeciej partii kędzierzynianie dotrzymywali kroku rywalom do stanu 11:11. Później poszła punktowa seria skutecznie grających siatkarzy Projektu (11:15), którzy od tego momentu utrzymywali przewagę. Po asie Linusa Webera było 17:21, zepsuta zagrywka rywali oznaczała piłkę meczową (20:24), a Bartłomiej Bołądź zakończył rywalizację skutecznym atakiem (21:25).

Skrót meczu ZAKSA - Projekt:



Najwięcej punktów: Igor Grobelny (12) – ZAKSA; Bartłomiej Bołądź (14), Artur Szalpuk (13) – Projekt. Goście byli skuteczniejsi w ataku (40%–56%). MVP: Artur Szalpuk (11/14 = 79% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

PGE Projekt wygrał z ZAKSĄ 3:0 również w pierwszej rundzie (1. kolejka, 14 września). Drużyna z Warszawy wygrała czternasty mecz w obecnym sezonie i z 38 punktami na koncie zajmuje drugie miejsce w tabeli. ZAKSA ma 31 punktów (10 zwycięstw – 6 porażek). Obie drużyny zmierzą się ze sobą w lutym w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski.



ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – PGE Projekt Warszawa 0:3 (20:25, 19:25, 21:25)

ZAKSA: Igor Grobelny, Mateusz Poręba, Marcin Janusz, Rafał Szymura, David Smith, Bartosz Kurek – Erik Shoji (libero) oraz Mateusz Rećko, Kajetan Kubicki, Karol Urbanowicz. Trener: Andrea Giani.

Projekt: Artur Szalpuk, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Bołądź, Kevin Tillie, Jurij Semeniuk, Jan Firlej – Damian Wojtaszek (libero) oraz Linus Weber, Michał Kozłowski, Tobias Brand. Trener: Piotr Graban.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI