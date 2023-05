Dla reprezentanta Polski bramka z Empoli była czwartym ligowym trafieniem w tym sezonie. Było to też jego pierwsze trafienie od początku listopada, kiedy pokonał bramkarza Cremonese. Polak czekał na bramkę pół roku. Po meczu zamieścił na Instagramie post, w którym podkreślił swoją radość z przełamania.

ZOBACZ TAKŻE: Paulo Sousa szczerze o reprezentancie Polski

"Wreszcie" - napisał Piątek. Napastnik Salernitany ozdobił swój wpis pistoletami i piłką. Pistolet to oczywiście nawiązanie do jego przydomku, który zyskał na początku pobytu we Włoszech, kiedy trafiał regularnie w barwach Genoi i AC Milan.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Krzysztof Piątek (@pjona_9)

Salernitana przegrała 1:2 z Empoli. Zespół prowadzony przez Paulo Sousę na cztery kolejki przed końcem rozgrywek ma na koncie 35 punktów i osiem przewagi nad strefą spadkową. Kolejny mecz Salernitana zagra 13 maja przeciwko Atalancie.

PSZ, Polsat Sport