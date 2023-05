Piątek dogadany z nowym klubem! Miękkie lądowanie w szeregach giganta

Zdaniem portugalskiego radia TSF, Piątek ustalił już warunki indywidualnego kontraktu z ekipą z Lizbony. Choć Polak jest aktualnie napastnikiem włoskiej Salernitany, przebywa w tym klubie na zasadzie wypożyczenia z niemieckiej Herthy i to właśnie z berlińskiego klubu ma wykupić go Sporting. Ostatnia drużyna Bundesligi oczekuje za Piątka około 12 milionów euro.



Obecny sezon nie jest udany w wykonaniu Piątka. Dość powiedzieć, że niedawny gol w spotkaniu z Empoli był jego pierwszym od pół roku na boiskach Serie A. Łącznie w obecnych rozgrywkach zawodnik Salernitany czterokrotnie wpisał się na listę strzelców.

Wcześniej Piątek kapitalnie prezentował się w barwach Genoi, co zaowocowało transferem do Milanu. W barwach mediolańskiego klubu nie błyszczał jednak tak, jak w Genoi i najpierw trafił do Herthy, a dziś występuje w ekipie prowadzonej przez Paulo Sousę.

Sporting to 19-krotny mistrz Portugalii. Po raz ostatni drużyna z Lizbony po mistrzowskie trofeum sięgnęła w 2021 roku. W tym sezonie podopieczni Rubena Amorima rywalizowali w Lidze Mistrzów, gdzie zajęli trzecie miejsce w grupie D - za Tottenhamem i Eintrachtem Frankfurt. W Lidze Europy doszli do ćwierćfinału, odpadając w tej fazie po dwumeczu z Juventusem.

BS, Polsat Sport