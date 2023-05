Manchester United to kolejna drużyna, która jest zainteresowana ściągnięciem do siebie Piotra Zielińskiego. Taką informację podali dziennikarze hiszpańskiego portalu Fichajes.net. Reprezentant Polski mógłby zostać ważnym elementem przebudowy słynnego klubu.

W środowisku piłkarskim dużo mówi się ostatnio o potencjalnej zmianie otoczenia przez środkowego pomocnika. Umowa Zielińskiego z drużyną świeżo upieczonych mistrzów Włoch obowiązuje bowiem do czerwca 2024 roku. Nadal nie wiadomo, czy 28-latek przedłuży swój kontrakt z ekipą z Neapolu.

Według medialnych doniesień akcje Zielińskiego wysoko stoją w Liverpoolu, gdzie mógłby podnieść jakość środkowej formacji w układance Juergena Kloppa. Portal Fichajes.net poinformował jednak, że nie tylko w mieście Beatlesów bacznie przyglądają się reprezentantowi Polski. Hiszpańscy żurnaliści są przekonani, że Manchester United również jest zainteresowany transferem gracza Napoli. "Czerwone Diabły" potrzebują wzmocnień praktycznie na każdej pozycji, a jednym z nich miałby zostać właśnie Zieliński. Gdzie w następnej kampanii zagra pochodzący z Ząbkowic Śląskich zawodnik?

W tym sezonie Zieliński we wszystkich rozgrywkach zagrał 44 razy, zdobywając siedem bramek i dorzucając do dorobku neapolitańczyków dziesięć asyst. Walnie przyczynił się tym samym do pierwszego od 33 lat mistrzostwa Włoch.