O Messim było w ostatnich dniach głośno, po tym jak jego klub zawiesił go za samowolny wyjazd do Arabii Saudyjskiej i opuszczenie treningu. Słynny Argentyńczyk przeprosił za swoje zachowanie, ale wzmogło to tylko spekulacje o jego przenosinach do "Królestwa" po zakończeniu tego sezonu. Wtorkowe media poinformowały nawet, że kontrakt jest już uzgodniony, a do omówienia pozostały tylko szczegóły.

- Absolutnie nie ma porozumienia z żadnym klubem na przyszły sezon. Decyzja taka nie zostanie podjęta, zanim Lionel nie zakończy obecnych rozgrywek z PSG - oświadczył ojciec Messiego, Jorge.

- Po zakończeniu sezonu przyjdzie czas na analizę i sprawdzenie wszystkich opcji, a następnie podjęcie decyzji. Zapewniamy, że na razie żadna umowa ustna, ani pisemna nie została zawarta - dodał.

Blisko 36-letni Messi, siedmiokrotny laureat Złotej Piłki, jest związany kontraktem z PSG tylko do końca czerwca. Według mediów Argentyńczyk po dwóch nieudanych sezonach w stolicy Francji raczej nie przedłuży kontraktu i być może przyjmie bardzo lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej, gdzie klub Al-Hilal miał mu zaproponować 400 mln dolarów rocznie.

MC, PAP