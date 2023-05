48-letni Glasner przeszedł do Eintrachtu latem 2001 roku z VfL Wolfsburg. W sezonie 2021/22 odniósł duży sukces, sięgając z klubem z Hesji po triumf w Lidze Europy. W tym sezonie drużyna z Frankfurtu została wyeliminowana w 1/8 finału Ligi Mistrzów przez Napoli, ale za to awansowała do finału Pucharu Niemiec, w którym 3 czerwca zagra z RB Lipsk.

W Bundeslidze Eintracht spisuje się jednak przeciętnie, zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli i nie ma już szans na zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów.

Glasner miał kontrakt z Eintrachtem obowiązujący do 2024 roku, ale nie doszedł do porozumienia z władzami klubu w kwestii jego przedłużenia i strony postanowiły się rozstać już po tym sezonie.

MC, PAP