Polak zawodnikiem sezonu! Fani nie mieli złudzeń

Michał Helik ma za sobą bardzo udany sezon. Polak w barwach Huddersfield wystąpił w 36 z 46 możliwych meczów tegorocznej Championship, mocno przyczyniając się do utrzymania klubu w lidze. Fani postanowili docenić starania 27-latka, wybierając go na najlepszego klubowego zawodnika kampanii 2022/2023.

Dla Helika był to pierwszy sezon w barwach Huddersfield. Z początkiem września ubiegłego roku trafił tam z FC Barnsley – drużyny, która w tamtym czasie spadła z Championship do League One. Można zatem rzec, że Polak dostał od losu drugą szansę na pokazanie się z jak najlepszej strony na zapleczu Premier League.

27-latek opuścił w zakończonym już sezonie zaledwie dziesięć ligowych spotkań – część przez transfer już po rozpoczęciu rozgrywek. Był jednym z filarów defensywy zespołu prowadzonego aktualnie przez Neila Warnocka. Oprócz tego parokrotnie wspomógł też kolegów z ofensywy, notując na swoim koncie po dwie bramki i asysty. Helik każdy swój występ rozpoczynał w wyjściowej jedenastce i tylko raz nie rozegrał pełnych 90 minut.

Dziwić nie może zatem decyzja kibiców Huddersfield, którzy w corocznym głosowaniu na piłkarza sezonu w większości wybrali właśnie Polaka. Oficjalnie został on ogłoszony mianem "Hargreaves Memorial Player of the Season" za pośrednictwem klubowego konta na Twitterze.

𝟐𝟎𝟐𝟐/𝟐𝟑 𝐇𝐀𝐑𝐆𝐑𝐄𝐀𝐕𝐄𝐒 𝐌𝐄𝐌𝐎𝐑𝐈𝐀𝐋 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 🙌#htafc pic.twitter.com/GYZEn82Lyg — Huddersfield Town (@htafc) May 8, 2023

Michał Helik zaliczył już w swojej karierze reprezentacyjny debiut. W 2021 roku, pod wodzą Paulo Sousy, siedmiokrotnie wystąpił w defensywie Biało-Czerwonych. Czy jego aktualna dyspozycja przekona nowego selekcjonera do dania mu kolejnej szansy?

MSZ, Polsat Sport