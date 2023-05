Robert Lewandowski pojawił się na gali Laureus World Sports Awards w Paryżu. Polski piłkarz wręczał nagrodę w wyjątkowej kategorii "Sport for Good".

W poniedziałkowy wieczór 8 maja 2023 w Paryżu odbyła się gala Laureus World Sports Awards. Podczas tego wydarzenia w stolicy Francji obecny był Robert Lewandowski. Jak się okazało, kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski miał podczas gali specjalne zadanie - wręczał nagrodę w kategorii "Sport for Good".

Po zakończeniu imprezy piłkarz Barcelony postanowił wypowiedzieć na temat gali w swoich mediach społecznościowych. Polski zawodnik zacytował słowa laureata Pokojowej Nagrody Nobla - Nelsona Mandeli.

"Tego wieczoru miałem ogromny zaszczyt wręczyć Laureus World Sports Award w kategorii Sport for Good. Pamiętajmy o słowach Nelsona Mandeli: "Sport może tworzyć nadzieję". Gratulacje TEAM UP! Robicie niesamowitą robotę!" - napisał na swoim koncie na Instagramie Lewandowski.

Warto zaznaczyć, że Lewandowski w zeszłym roku również otrzymał nagrodę na gali Laureus World Sports Awards. Polskiego piłkarza uhonorowano w kategorii "Wyjątkowe Osiągnięcie". Ówczesny zawodnik Bayernu Monachium został wyróżniony za poprawienie niemal półwiecznego rekordu słynnego "Bombera" Gerda Mullera w liczbie goli w jednym sezonie Bundesligi. Polak rozgrywki 2020/21 zakończył z dorobkiem 41 trafień, w końcówce ostatniego meczu zdobywając bramkę na wagę historycznego osiągniecia.

Podczas tegorocznej gali doszło także do innego wydarzenia, które przykuło uwagę kibiców na całym świecie. Lewandowski zamienił bowiem kilka zdań z Lionelem Messim.

Gala Laureus World Sports Awards, na której spotkali się zawodnicy, to coroczna impreza, na której przyznawane są nagrody za sportowe osiągnięcia z roku kalendarzowego poprzedzającego galę. Kategorie, w których można otrzymać nagrody to między innymi: Sportowiec roku, Sportsmenka roku czy Drużyna roku. Podczas tegorocznej gali to Messi otrzymał statuetkę dla najlepszego sportowca.

AA, Polsat Sport