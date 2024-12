"To już kolejny mecz ostatniej szansy". Trener mocno przed starciem z Jagiellonią

Ekipa z Mladej Bolesłąw na europejskiej arenie spisuje się słabo. W poprzedniej kolejce, wygrywając z Betisem Sewilla 2:1, zdobył pierwsze punkty w fazie zasadniczej. Wystarcza to do 30. pozycji w łącznej tabeli, a w lutym w barażu o 1/8 finału zagrają drużyny z miejsc 9-24.

"Mecz ostatniej szansy" - napisała o czwartkowym spotkaniu Czeska Agencja Prasowa CTK, która cytuje też wypowiedź trenera Braennstroema w podobnym duchu.

- Spotkanie z Jagiellonią to w naszym przypadku już kolejny "mecz ostatniej szansy". Piłkarze dobrze o tym wiedzą. Oczekuję od nich pełnego zaangażowania. Pójdziemy na całość - podkreślił Szwed.

Zwrócił uwagę, że jego zawodnicy są w dobrych humorach, bo wygrali cztery poprzednie spotkania - trzy w rodzimej ekstraklasie i jedno w LK.

- Na pewno zwycięstwa dały dobry impuls. To zawsze pozytywnie wpływa na zespół - zaznaczył.

W niedzielę rywal Jagiellonii zwyciężył w Czeskich Budziejowicach 4:0, a trzy gole w drugiej połowie zdobył kapitan Marek Matejovsky. Tym samym 42-latek został najstarszym autorem hat-tricka w czeskiej ekstraklasie.

- Początek sezonu był dla trudny, później była zmiana trenera i praca z nowym szkoleniowcem zaczyna przynosić efekty. Mamy za sobą mnóstwo spotkań, ale chyba potrzebowaliśmy czasu, żeby się dotrzeć. Dla wielu kolegów to pierwszy sezon w Europie, więc czapki z głów, że w miarę udało się to pogodzić z rozgrywkami w kraju. Nasze morale poszło w górę pod koniec jesieni, więc mam nadzieję, że powalczymy o awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji - powiedział Matejovsky, który ma za sobą występy m.in. w Sparcie Praga i epizod w angielskim Reading.

Według Czechów, do awansu powinno wystarczyć siedem punktów, a przy sprzyjającym zbiegu okoliczności nawet sześć. Do końca fazy zasadniczej pozostały dwie serie meczów.

- To będzie determinować naszą postawę - dodał Braennstroem.

Kiedy mecz Mlada Bolesław - Jagiellonia Białystok? Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Jagiellonia swój kolejny mecz rozegra w czwartek 12 grudnia. Transmisja meczu Mlada Bolesław - Jagiellonia Białystok w Polsacie Sport 1, na Polsat Sport Premium 2 oraz na Polsat Box Go. Godzina rozpoczęcia spotkania to 20:50. Start przedmeczowego studia o godzinie 19:45 w Polsacie Sport Premium 2 oraz na Polsat Box Go.

PAP