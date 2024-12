Wyjątkowa otoczka meczu Legii Warszawa w Lidze Konferencji. "Chcemy upamiętnić największego z nas"

W poniedziałek o godzinie 10:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się msza żałobna w intencji zmarłego 2 grudnia Lucjana Brychczego. Legendarny piłkarz Legii Warszawa i reprezentant Polski spoczął na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Dzień później włodarze stołecznego klubu ogłosili, że nadchodzący mecz Legii w Lidze Konferencji będzie miał wyjątkową otoczkę, poświęconą zmarłej legendzie.

"Mecz z FC Lugano będzie ostatnim spotkaniem przy Łazienkowskiej 3 w tym roku. Aby zadbać o odpowiednią otoczkę, chcemy upamiętnić największego z nas. Wybitnego piłkarza, legionistę. Mistrza. Pana Lucjana Brychczego" - napisano w komunikacie.

Na oficjalnej stronie internetowej zespołu ze stolicy Polski przedstawiono również szczegóły, dotyczące czwartkowego starcia z FC Lugano w Lidze Konferencji.

"Przed pierwszym gwizdkiem sędziego odbędzie się nietypowa, a zarazem wyjątkowa minuta ciszy. Gdy piłkarze ustawią się na środku boiska, a kibice zostaną poproszeni o powstanie, wybrzmi ulubiony utwór Pana Lucjana Brychczego zagrany przez zespół Royal Trio. Dodatkowo, piłkarze wystąpią w tym meczu w specjalnych, czarnych opaskach. W tym dniu, na stadionie gościć będziemy również rodzinę naszego Mistrza" - można przeczytać w komunikacie.

Śp. Lucjan Brychczy do Legii trafił w wieku 20 lat. W barwach "Wojskowych" strzelił 182 gole, co plasuje go na pozycji drugiego najskuteczniejszego strzelca w historii ligi. Ze stołecznym klubem jako piłkarz czterokrotnie wywalczył tytuł mistrzowski. Do końca życia pojawiał się na meczach Legii i dopingował swój ukochany klub. Po zakończeniu kariery piłkarskiej wiele lat pracował w Legii jako trener, głównie asystent szkoleniowców.

