Słynny siatkarz przejdzie operację kręgosłupa. "Zabieg był konieczny"

Trentino Volley poinformowało, że w najbliższą środę Srecko Lisinac przejdzie operację odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Zabieg był konieczny, by sportowiec mógł jak najszybciej wrócić do wyczynowej aktywności.

Srecko Lisinac to jeden z czołowych środkowych ligi włoskiej. W przyszłym sezonie ma występować na polskich parkietach, w barwach Projektu Warszawa. Będzie to jego powrót do PlusLigi, wcześniej grał w AZS Częstochowa (2012–13) i PGE Skrze Bełchatów (2014–18).

Tymczasem siatkarza czeka operacja kręgosłupa. Jak poinformował klub, zabieg był konieczny, aby sportowiec mógł jak najszybciej wrócić do wyczynowej aktywności.

COMUNICATO UFFICIALE

➖

Mercoledì Srecko Lisinac sarà sottoposto ad un intervento di erniectomia selettiva del rachide lombare, resosi necessario per permettergli di riprendere quanto prima l'attività agonistica

➖

🎯 @SLisinac

#⃣ #trentinonelcuorehttps://t.co/0rrHGTDCYa — trentinovolley (@trentinovolley) May 9, 2023

RM, Polsat Sport