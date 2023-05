Do całej sytuacji doszło w piątym secie drugiego finałowego meczu Tauron Ligi między Developresem Bella Dolina Rzeszów a zespołem ŁKS Commercecon Łódź. Reprezentantka Polski wyskoczyła do ataku, jednak jej rywalki były w stanie zablokować piłkę i zdobyć punkt. Po tej akcji Górecka upadła na parkiet i przez dłuższą chwilę się nie podnosiła. Polska siatkarka nie była w stanie zejść z boiska o własnych siłach, przez co musiała zostać zniesiona na noszach.

Teraz ŁKS opublikował oficjalne oświadczenie. Jak się okazuje, Górecka doznała uszkodzenia łąkotki i więzadła krzyżowego przedniego. Ten uraz wykluczy przyjmującą z gry na kilka miesięcy.

"Zuza Górecka w najbliższych dniach przejdzie zabieg rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oraz naprawy uszkodzonej łąkotki. W kolejnych miesiącach przyjmującą czeka rehabilitacja i ciężka praca nad powrotem do zdrowia i pełnej sprawności" - można przeczytać w komunikacie opublikowanym na stronie łódzkiego klubu.

Potwierdził się czarny scenariusz... Zuza Górecka doznała urazu łąkotki oraz więzadła przedniego krzyżowego.



W najbliższych dniach przyjmującą czeka zabieg, a w kolejnych miesiącach rehabilitacja oraz praca nad powrotem do formy.



Zuzia wiemy, że wrócisz silniejsza! 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/D5GOdp2NPx — ŁKS Commercecon Łódź (@LKS_Commercecon) May 8, 2023

Post w sprawie Góreckiej pojawił się również na mediach społecznościowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Warto bowiem zaznaczyć, że przyjmująca nie będzie mogła pojawić się w zbliżających się spotkaniach Biało-Czerwonych.

"Niestety przyjmująca reprezentacji Polski Zuzanna Górecka doznała urazu łąkotki oraz więzadła krzyżowego w meczu Tauron Ligi. Naszą zawodniczkę czeka zabieg i kilkumiesięczna przerwa. Zuza, trzymamy kciuki za Twój szybki powrót do zdrowia i na boisko" - napisano.

Niestety przyjmująca reprezentacji Polski Zuzanna Górecka doznała urazu łąkotki oraz więzadła krzyżowego w meczu @tauronliga 🥺 Naszą zawodniczkę czeka zabieg i kilkumiesięczna przerwa... Zuza, trzymamy kciuki za Twój szybki powrót do zdrowia i na boisko! 💪#PolskaSiatkówka pic.twitter.com/xZIJENlEBG — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) May 9, 2023

AA, Polsat Sport