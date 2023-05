Fortuna 1 Liga: Kto z kandydatów do awansu ma najłatwiejszy terminarz?

Do zakończenia sezonu zasadniczego Fortuna 1 Ligi pozostały jeszcze cztery kolejki. Jak na razie na miejscach dających bezpośredni awans są ŁKS Łódź oraz Ruch Chorzów, a na lokatach barażowych Bruk-Bet Termalica, Puszcza, Wisła, a także Stal. Kto z kandydatów do awansu ma teoretycznie najłatwiejszy terminarz w ostatnich kolejkach? Przeanalizowaliśmy to, co może wydarzyć się w najbliższych tygodniach.