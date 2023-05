Mocne słowa lidera Aluronu CMC Warty. "Nie zasługiwaliśmy na to, żeby wygrać"

We wtorkowym spotkaniu zawiercianie byli wyraźnie gorsi od rywali. Dość powiedzieć, że nie byli w stanie urwać Asseco Resovii nawet seta, przegrywając kolejne odsłony do 19, 22 i 23. W serii do trzech zwycięstw drużyna z Podkarpacia prowadzi 2:1 i już w sobotę może zakończyć rywalizację.

- Nie zasługiwaliśmy na to, żeby wygrać. Graliśmy słabo, w pierwszym secie w ogóle nie dojechaliśmy na ten mecz. Wiadomo, że chcielibyśmy przedłużyć to spotkanie i może coś by "zażarło" w czwartym i piątym secie, gdyby one były, ale przegraliśmy. Tydzień temu dostaliśmy kubeł zimnej wody, teraz dostaliśmy drugi i mam nadzieję, że to się przełoży na nasze zwycięstwo w Zawierciu i jeszcze tutaj wrócimy - nie gryzł się w język Bartosz Kwolek, jeden z liderów Aluronu CMC Warty.

Reprezentacyjny przyjmujący dodał również, że śledzi rywalizację Jastrzębskiego Węgla i Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w finale PlusLigi. Nie chciał jednak zdradzić, któremu z tych zespołów kibicuje w walce o złoto.

- Nie wygrzebiecie tego ze mnie. Mam za dużo kolegów po jednej i po drugiej stronie. Potem mnie "zjedzą" na kadrze. Nie ma szans, żebym powiedział. Jestem pewny, że będzie to emocjonujący mecz - zakończył Kwolek.

Trzeci mecz finału PlusLigi odbędzie się w środę (10 maja) o godzinie 20:30. Czwarte spotkanie o brąz - w sobotę (13 maja) o 14:45. Transmisje obu starć w Polsacie Sport i online w Polsat Box Go.

