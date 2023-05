Siatkarski mistrz świata rozstał się z klubem PlusLigi. "Dał bardzo dużo naszej drużynie"

Rafał Buszek w swej karierze grał m.in. w AZS Politechnice Warszawskiej, Asseco Resovii, Indykpolu AZS Olsztyn i ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. W PlusLidze rozegrał aż szesnaście sezonów. Wystąpił w 361 meczach, w których zdobył 2438 punktów. Ostatni sezon spędził w PSG Stali Nysa.

Czterokrotnie wywalczył złoto mistrzostw Polski (2013, 2015 – z Asseco Resovią, 2016, 2017 – z ZAKSĄ). Największym sukcesem w karierze 36-letniego przyjmującego jest zdobyty z reprezentacją Polski złoty medal mistrzostw świata 2014.

🤝 Rafał Buszek nie będzie reprezentował żółto-niebieskich barw w sezonie 2023/2024.



Rafał - dziękujemy, powodzenia! 💛💙 #StalToMy #PlusLiga pic.twitter.com/vCsWKVqYCW — PSG Stal Nysa (@nysa_stal) May 10, 2023

– Rafał to jest człowiek, który naszej drużynie dał bardzo dużo. To jest wzór do naśladowania - w hali, na treningu i poza boiskiem. Naprawdę bardzo się cieszę, że mogłem spotkać Rafała na swojej drodze, bo wszyscy na tym skorzystaliśmy. Dziękuję mu bardzo za to, co zrobił dla nas, dla drużyny –powiedział trener Stali Daniel Pliński.

RM, Polsat Sport