Tenisistki pokłóciły się podczas treningu! Poszło o nietypową kwestię

Maria Sakkari i Ons Jabeur wspólnie przygotowują się do zbliżającego się turnieju WTA w Rzymie. Podczas wtorkowej sesji treningowej doszło do różnicy zdań pomiędzy tenisistkami. Przedmiotem sporu okazała się... oliwa z oliwek.

- Najlepsza oliwa z oliwek jest w Grecji - zdecydowanie orzekła Sakkari, co wywołało małe poruszenie na korcie. Rywalka była zaskoczona tymi słowami i zebrała się na nieco uszczypliwą odpowiedzieć. - Słyszałam o tej z Hiszpanii, ale z Grecji? - przyznała Jebeur, którą poparł jej zespół.

Greczynka z uśmiechem stwierdziła natomiast, że nigdy nie słyszała o tunezyjskiej. Następnie Sakkari z ciekawości zapytała, która oliwa z oliwek jest w takim razie najlepsza zdaniem Jabeur i jej kolegów. Ci jednogłośnie wykrzyknęli "italiana!", wykonując przy tym charakterystyczny gest dla mowy ciała Włochów.

Tunezyjka wraca do gry po kontuzji, której nabawiła się podczas turnieju w Stuttgarcie. Wówczas Jabeur musiała skreczować półfinałowe spotkanie z Igą Świątek. Przed wymuszoną przerwą 28-latka znajdowała się w świetnej dyspozycji i mogła pochwalić się serią siedmiu wygranych spotkań z rzędu. Siódma rakieta światowego rankingu na samym początku kwietnia zwyciężyła w turnieju WTA 500 w Charleston.

Sakkari błyszczała ostatnio formą w Madrycie, gdzie dotarła do półfinału imprezy. W awansie do finału przeszkodziła jej jednak Aryna Sabalenka, która ostatecznie sięgnęła po kolejny tytuł w swojej karierze. Mimo wszystko Greczynka może zaliczyć turniej w stolicy Hiszpanii do udanych i z optymizmem zapatrywać się na rywalizację w Rzymie.

HS, Polsat Sport